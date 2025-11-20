Новый спортивный комплекс «Акварис» начал работу в столичном районе Зябликово

«Светлый, очень хороший зал. Здесь есть детский и взрослый бассейны. Вас 130 тыс. жителей, поэтому все это для вас — занимайтесь на здоровье», — обратился глава столицы к жителям района в ходе открытия спорткомплекса.

Пресс-служба городской мэрии сообщила, что строительство «Аквариса» на Ореховом проезде было завершено в текущем году. Проект был профинансирован из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Двухэтажное здание, площадью более 4 000 квадратных метров, построено по уникальному архитектурному проекту с применением передовых инженерных решений. Согласно пресс-релизу, спорткомплекс может одновременно принять более 110 посетителей, а ожидаемая ежедневная посещаемость составляет около 650 человек.

Внутри комплекса расположены два бассейна: один размером 25×16 метров, второй — 10×6 метров, а также зал для групповых занятий площадью более 200 квадратных метров. Объект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время проводятся тренировки по плаванию и аквааэробике. В перспективе планируется открытие различных секций, включая художественную гимнастику, акробатический рок-н-ролл, современную хореографию, дзюдо, йогу, пилатес и общую физическую подготовку (ОФП), а также создание групп в рамках городской программы «Московское долголетие». Территория вокруг комплекса была облагорожена.

Начиная с 2011 года, в Москве было возведено 354 спортивных объекта, более 150 из которых — спортивные комплексы. В планах до 2027 года — строительство еще 119 спортивных объектов, в том числе около 60 спорткомплексов.

Кроме того, в столице идет модернизация уже существующих спортивных объектов. Программа реновации затронула более 150 стандартных спорткомплексов, построенных в прошлые годы. На сегодняшний день реконструкция завершена на 18 объектах, и планируется завершить работы еще на 16 до конца 2025 года.

