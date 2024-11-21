Новый спортинвентарь появился в лицее № 6 Дзержинского

В лицее большое внимание уделяют спортивному воспитанию детей. Ребята занимаются игровыми видами спорта не только в рамках образовательной программы, но и после уроков.

«Летом мы отремонтировали футбольное поле на территории учреждения — оно пользуется популярностью среди лицеистов и жителей Дзержинского. Искренне желаю педагогам и учащимся эффективных, а главное, безопасных тренировок! Уверен, с новым инвентарем мальчишкам и девчонкам захочется еще больше времени проводить в спортивных залах и на футбольных полях! А мы их в этом обязательно поддержим!» — сказал Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.