Новый скейт-парк начал работу на площадке «Московских сезонов»

На площадке «Московских сезонов» в рамках проекта «Лето в Москве» начал работу шестой бесплатный скейт-парк. Его открыли по адресу: улица Адмирала Руднева, владение 8, сообщает пресс-служба оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Сеансы на скейт-парке организуют для взрослых и детей от шести лет. В будни и выходные площадка принимает гостей с 10:00 до 21:00 с учетом технических перерывов, время которых указано на сайте «Московских сезонов».

Посещение скейт-парков возможно только в шлеме и защите на руках и ногах. Гости могут взять свою защиту или в прокате на каждой площадке. Его стоимость составляет 50 рублей. Залог, который вернется посетителям после занятий, составляет 1 тыс. рублей за шлем и защиту и 3 тыс. рублей — за скейтборд. Выбрать площадку и удобное время тренировки москвичи могут при регистрации на сайте «Московских сезонов».

Пять скейт-парков и роллердром на площади Революции работают с конца апреля. За прошедшее время их посетили около 18 тысяч человек. Уличные спортивные площадки будут работать все лето, до первых заморозков осенью.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Для гостей работают самокатные школы. Они открыты с понедельника по субботу с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30. Посетить школы москвичи могут по адресам: улица Профсоюзная, владение 4, улица Митинская, владение 31, станция метро «Отрадное», сквер по улице Хачатуряна, улица Городецкая, владение 1, улица Святоозерская, владение 1, и Адмирала Руднева, владение 8.

Тренироваться гости могут самостоятельно или при помощи куратора. Тренеры помогут новичкам освоить базовые трюки и научиться уверенно стоять на самокате и скейтборде, а профессионалам — закрепить навыки.