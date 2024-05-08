Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 12 мая в Лотошине

Традиционно на выбор участникам предложены три дистанции: 27, 52 и 103 км. Разная протяженность позволяет подобрать для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. На финише всех любителей велоспорта ждет медаль спортивного события, а победители и призеры получат памятные подарки от организаторов.

В новом сезоне на территории Московской области пройдут пять велозаездов: 12 мая — в округе Лотошино, 2 июня — в Волоколамском округе, 21 июля — в Богородском округе, 25 августа — в Серпухове и заключительный подмосковный старт состоится 22 сентября в Рузском округе.

Кроме того, для самых маленьких велолюбителей 2 июня в рамках Gran Fondo Fest пройдут детские заезды. Оставить заявку на участие в стартах и узнать подробности можно на официальном сайте соревнований.

В городском округе Лотошино старт будет по адресу: Московская область, рабочий поселок Лотошино, Центральная улица, 18.

Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России Gran Fondo проводится с 2016 года: за это время в мероприятии приняли участие более 150 тыс. человек. Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Соревнования в рамках серии Gran Fondo проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.