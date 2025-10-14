Новый сезон Подольской школьной лиги открылся вручением переходящего кубка

​Также директора школ и учителя физкультуры, чьи команды заняли призовые места в сезоне 2024/2025, получили сертификаты на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Напомним, что городской округ Подольск стал победителем Школьной лиги сезона 2024/2025 по количеству и достоинству наград.

​Почетными гостями церемонии стали новые амбассадоры Лиги: чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев и вице-чемпион Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в качестве тренера, чемпион России и мира в качестве тренера Владимир Агабабьян.

​В новом сезоне Лиги примут участие более 3000 учеников из 27 школ Подольска. Юные спортсмены будут защищать честь своих учебных заведений во всех четырех спортивных дисциплинах: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. Также в сезоне 2025/2026 программу Школьной лиги Подольска дополнили одна спортивная и три творческие дисциплины: настольный теннис, а также КВН, медиалига и интеллектуальные игры.

​«Школьный спорт — это, безусловно, основа здоровья нации, ее благополучия и целеустремленности. Все, что воспитывает спорт в детях, пригодится на всю жизнь. Обращаясь к командам, обязательно приглашайте родителей на ваши соревнования, очень важно, чтобы они приходили и поддерживали вас. Я уверен, что участники Лиги — это будущие чемпионы не только в спорте, но и в других сферах жизни!» — прокомментировал старт сезона двукратный олимпийский чемпион по хоккею, многократный чемпион мира и Европы, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

​В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 тысяч соревнований, в которых примут участие более 36 тысяч учащихся из 600 учебных заведений региона.

​«Очень приятно видеть полные трибуны, организация потрясающая, все на высшем уровне. Хотелось бы пожелать всем спортсменам жаркой борьбы и пусть победит сильнейший. От себя лично, как от тренера, хотел бы сказать огромное спасибо всем тренерам, преподавателям и учителям Школьной лиги, которые вкладывают огромное количество сил в ребят и в команды», — сказал Владимир Агабабьян.

​На сегодняшний день торжественные церемонии открытия состоялись в 18 городских округах Подмосковья, а в 31 городском округе уже прошли предсезонные жеребьевки. Календари соревнований еще формируются.

​«Я, можно сказать, ответственный в Лиге за футбол, и хочу пожелать спортсменам побед, голов, а болельщикам — обязательно поддерживать своих друзей, ярких эмоций и успехов!» — отметил Дмитрий Сычев.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.