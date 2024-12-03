Новый рекорд по сценическому экстриму планируется установить в Люберцах в феврале 2025 года. Это попытается сделать сибирский силач «сгибатель» Полад Мусаев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Под эгидой федерации силового экстрима России Полад Мусаев уже приступил к подготовке к очень сложному силовому рекорду мира. Установить его Полад попытается в Люберцах в февраля 2025 года, рекорд будет посвящен Дню защитника Отечества. Для этого силачу понадобится гнуть короткие стальные арматуры. Фиксировать рекорд будет Международный союз силового экстрима, куда входят более 20 дружественных стран, под руководством Василия Грищенко», — рассказал рекордсмен мира по силовым номерам, заместитель президента федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Сорокасемилетний Полад Мусаев известен многим любителям сценического экстрима как богатырь-«сгибатель», который с легкостью ломает строительные болты и скручивает подковы. В своей дисциплине он является одним из лучших не только в России, но и в мире.

Родился Полад недалеко от Нижнего Тагила, с раннего возраста увлекался спортом: тяжелой атлетикой, самбо и шахматами, серьёзных успехов добился в самбо.

На текущий момент силач занимается с булавами весом 30 кг и кувалдами от 10 до 30 кг, поднимает и переносит брёвна и бетонные блоки, также использует в своей подготовке изометрические упражнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.