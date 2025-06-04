Новые трибуны для зрителей передали ФОКу «Акрихин» в Богородском округе

В стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Акрихин» в Богородском округе произошло приятное событие. В зале тяжелой атлетики ФОКа появились новые трибуны для зрителей. За оказанную помощь коллектив секции поблагодарил депутатский корпус Богородского округа и, в частности, Анатолия Лебедева за столь нужную покупку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь зрителям будет намного комфортнее следить за соревнованиями и поддерживать любимых спортсменов, а игрокам — удобнее тренироваться благодаря раздвижной конструкции трибун.

Обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» был открыт в Старой Купавне осенью прошлого года. На открытии спортобъекта глава Богородского округа Игорь Сухин отметил, что путь к этому событию был непростой, полон преодолений и сложностей.

«Знаю, как жители, спортсмены, тренеры с нетерпением ждали этого дня. И сегодня мы видим, как преобразился комплекс», — сказал Сухин.

Преобразившийся комплекс уже успели оценить по достоинству и юные любители спорта, и профессионалы своего дела. Здесь активно проводятся тренировки спортсменами, проходят соревнования высокого уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.