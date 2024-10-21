Спортсмены из Павловского Посада завоевали новые награды

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Юный спортсмен из Павловского Посада Максим Петелин из Физкультурно-оздоровительного комплекса Дворца спорта «Надежда» отделения по биатлону закрыл лыжероллерный соревновательный сезон участием в Гонке Чемпионов в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С результатом 5:24 за 2 км Максим занял почетное второе место.

19 октября павловопосадцы приняли участие в Турнире городов Восточного Подмосковья по плаванию среди спортсменов 2013 года рождения и моложе под названием «Новая Волна — 2024» 1 этап.



На соревнованиях блистали наши воспитанники из секции плавания МУ «ДСС», под чутким руководством тренера Аганиной Ирины Евгеньевны. Кристина Пименова (2016 г. р.) заняла 1 место на дистанции 50 метров брассом.

«Мы с гордостью отмечаем, что Рубцов Артём, Челноков Алексей и Пименова Кристина сделали свои первые шаги в мире соревновательного плавания и продемонстрировали отличные результаты. Каждый из них смог улучшить свои личные достижения, что является настоящим поводом для гордости», — сказала Ирина Аганина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.