Пловцы из Павловского Посада завоевали награды на Открытом Кубке Восточного Подмосковья

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Участниками соревнований стали пловцы со всех регионов России. Команда МУ «ДСС» из Павловского Посада упорно боролась за медали и показала отличные результаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.