Новые пляжи и лыжные трассы улучшат качество отдыха в Москве

сегодня в 11:35

В Москве откроют 125 летних бассейнов до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день в столице построено около 30 открытых бассейнов. По его словам, к 2030 году их число увеличится до 125, сообщает «Царьград» .

Градоначальник подчеркнул, что у жителей каждого городского района должна быть возможность посещать летние бассейны с подогревом.

Кроме того, в мегаполисе улучшат и зимний отдых. В регионе создадут новые объекты вблизи новостроек и в других местах, отметил Собянин.

«И еще одна важная задача — радикально, примерно в 10 раз увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, которым не страшно глобальное потепление», — указал глава столицы.

Мэр уточнил, что ежегодно снежные городки посещают 53 миллиона человек. Собянин добавил, что власти намерены продолжать поддерживать инфраструктуру отдыха в зимний период.