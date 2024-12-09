Новые лыжные трассы заработали во Фрязинском лесопарке

На территории Фрязинского лесопарка и вдоль спортивной школы «Олимп» были проложены трассы для любителей различных стилей лыжного хода — как для конькового, так и для классического. Это значимое событие стало настоящим подарком для всех жителей и гостей района, предоставляя им отличную возможность активно проводить время на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга Фрязино.

В самом сердце парка лыжня проложена вдоль велодорожки и окольцовывает всю территорию, что дает возможность насладиться чудесными зимними пейзажами. Протяженность лыжной трассы составляет 1 700 метров, и она аккуратно обозначена, чтобы обеспечить удобство и безопасность всех любителей зимних видов спорта. Кроме того, освещение на трассе работает до 22:00, что позволяет наслаждаться катанием даже в вечернее время.

«Мы искренне приглашаем всех — как детей, так и взрослых — прийти и попробовать свои силы на новой лыжне. Это отличная возможность не только для активного отдыха, но и для укрепления здоровья. Давайте вместе подышим свежим морозным воздухом, наслаждаясь зимними радостями! Будьте первыми на новой лыжне, ощутите всю прелесть этого увлекательного зимнего занятия!» — отметили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.