Новые катки в Дубне приняли уже более 55 тыс жителей и гостей города

Новые катки с искусственным покрытием стали в этом году практически единственными площадками, где жители Дубны могут почувствовать настоящую зиму. Нет мороза и снега, зато есть бесплатные коньки и прекрасный лед. Особенно много здесь семей с детьми, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В эту зиму такие катки особенно актуальны. Посмотрите — кругом земля, ни снежинки, ни льдинки! А мы здесь в натуральной зиме. Свежий воздух! В красивейшем месте! Просто супер! Мы довольны!» — говорит жительница округа Дубна Наталья Полицина.

Семья Никитиных выходит на лед в полном составе. Дочь уже уверенно держится на коньках, натренировалась за зиму. Говорят — если раньше зимние каникулы проводили у телевизора, то теперь — почти ежедневно ходили на каток и продолжают до сих пор.

«Как только каток открылся, мы начали ходить сюда. Стараемся не пропускать — здесь такая клевая атмосфера, музыка, все сияет. Мы очень рады, что вблизи дома это находится», — поделились Сергей и Юлия Никитины.

Приходят покататься компании подростков. Не только в выходные, но и после уроков в будни. Мальчишки и девчонки из гимназии № 8 — завсегдатаи. Артем Черных встроил в свое ежедневное расписание обязательный сеанс на катке — после школы побыстрее разобрался с домашним заданием — и сюда.

«В этом году по решению нашего губернатора Дубна стала единственным городом Подмосковья, где открыли два катка с системой искусственного охлаждения. Здесь всегда хороший лед, работает бесплатный прокат коньков и предусмотрена система бронирования через приложение «Мое Подмосковье». Все для отличного зимнего отдыха!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Немало на дубненском льду и гостей. Приезжают из Кимр, Конаково, Запрудни. Новая площадка пользуется большой популярностью. Свое одобрение дубненцы выказывают тем, что быстро разбирают слоты в системе бронирования и надеются, что в следующем году «Зима в Подмосковье» вновь состоится и каток здесь установят опять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.