Новосибирские учителя отметили профессиональный праздник турниром по CS 2

«Сборная Минобразования нашего региона — регулярный участник всероссийского турнира „Лига Учреждений“ сразу по двум видам программ: Counter-Strike 2 и „Мир танков“. „ЛУЧ“ № 10 — регулярный Кубок, организованный специально для госучреждений, министерств и ведомств нашей страны при поддержке ФКС России. На турнире учителям противостоят 44 команды: это инженеры, врачи, IT-специалисты, машинисты метро и даже чиновники», — рассказал Павел Ревердатто, президент Лиги «Квазар» и председатель новосибирского отделения Федерации компьютерного спорта.

Министерство образования Новосибирской области представляют Игорь Бакшин, Денис Матвеев, Артем Койсин, Антон Скуратов, Олег Бокарев, Максим Лопатин, Данила Литвиненко, Сергей Вадищев и Савелий Туртумашев.

Один из лидеров состава по CS 2 Денис Матвеев работает педагогом дополнительного образования в школе № 51 и специалистом по сопровождению проектов в Центре опережающей профессиональной подготовки региона. Он обучает детей видеосъемке и фотографии, участвует в профориентационном проекте «Билет в будущее».

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