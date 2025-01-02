Новогодняя гонка состоялась на лыжной трассе в Лыткарине

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31 декабря на лыткаринской лыжной трассе «Волкуша» прошла традиционная «Новогодняя гонка», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие лыжники разного уровня подготовки: от любителей активного отдыха до профессионалов этого вида спорта.

Спортсмены Подмосковья, Москвы и других регионов преодолевали дистанции в 7,5 и 12,5 километров в свободном стиле. По итогам «Новогодней гонки» лучшие участники в своих возрастных категориях были награждены почётными медалями и памятными подарками от организаторов соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.