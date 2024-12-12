Новогодний карнавальный забег пройдет в Черноголовке 31 декабря

сегодня в 18:16

Гостей и жителей Черноголовки приглашают на Новогодний забег, который состоится 31 декабря в 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодно в Черноголовке организуют карнавальный забег в декабре. В этом году место старта у Дома Ученых.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Карнавальные новогодние забеги — давняя традиция черноголовских бегунов. Они вместе пробегают один небольшой круг до боя курантов и весело провожают Старый спортивный год

31 декабря 2024 года пробегут около 3 километров яркой и шумной толпой в Новогодних костюмах, с музыкой и бенгальскими огнями. Схему можно посмотреть на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.