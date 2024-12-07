Новая спортплощадка открыта в округе Подмосковья по инициативному бюджетированию

В Рузском городском округе в 2024 году возвели многофункциональную спортивную площадку в рамках инициативного бюджетирования, сообщили в пресс-службе округа.

Площадка современная, с безопасным резиновым покрытием, есть площадка для ГТО, футбольные ворота и баскетбольные стойки, волейбольные сетки. Прилегающую территорию также благоустроили.

Инициативное бюджетирование позволяет непосредственно самим жителям принимать решение, что они хотят видеть в своем дворе или в населенном пункте. Так, власть вместе с жителями реализовывает важные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Он также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.