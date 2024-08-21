Новая победа щелковских футболистов

сегодня в 19:56

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково прошли межмуниципальные соревнования Московской области среди команд юношей 2010 года рождения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Команда спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково под руководством тренера Андрея Серебрякова встретилась на поле с командой спортивной школы «Приалит» из городского округа Реутов.

Наши юные спортсмены продемонстрировали отличную игру и одержали уверенную победу со счётом 4:2. Голами отметились Роман Болдакин, Глеб Серёгин (дважды) и Матвей Михеев.

От всей души поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем им дальнейших успехов!

Приглашаем всех желающих на новый учебный год в секцию по мини-футболу для детей 2016 года рождения! Мы ждем активных и целеустремленных ребят, которые хотят достичь успеха в этом виде спорта.

Футболисты Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково регулярно участвуют в различных соревнованиях и занимают призовые места на региональном и всероссийском уровнях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.сп