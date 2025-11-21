Нижний Новгород станет первой остановкой «Экспресса заботы»

Новогодний «Экспресс заботы» пройдет в Нижнем Новгороде во второй раз

В 2025 году первой остановкой благотворительного проекта «Экспресс заботы» станет Нижний Новгород. Старт проекта намечен на 23 ноября и будет запущен во время матча между командами «Пари НН» и «Зенит», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на фонд «Пари и побеждай».

Дебютный запуск «Экспресса заботы» состоялся в декабре 2024 года. Его целью было создание праздничного настроения и проявление внимания к одиноким пенсионерам и ветеранам спорта. Полученные средства были направлены на приобретение новогодних подарков для пожилых людей.

В этом году акцент сделан на оказание поддержки многодетным отцам и папам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. В ходе матча «Пари НН» — «Зенит» футболисты приложат все усилия для того, чтобы забить максимальное количество голов. Каждый из них будет оценен в 26 000 рублей. Собранные средства будут переданы фонду «Нижегородский онкологический научный центр» для оказания помощи нуждающимся семьям. Любители футбола также смогут принять участие в розыгрыше призов и загадать желания в специальной новогодней зоне, организованной на стадионе.

«Спорт объединяет миллионы болельщиков, и чаще всего среди них — мужчины. Наш новогодний „Экспресс заботы“ стал прекрасным поводом сказать папам, что мы видим их ежедневную работу», — отметила попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

В рамках проекта также запланированы баскетбольный матч «Пари НН» — «Самара» 21 декабря и хоккейная встреча «Торпедо» — ЦСКА 25 декабря. Мероприятия проводятся при поддержке фондов «Обнаженные сердца», «Алиса» и «НОНЦ».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.