Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов в мире

Бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян, отметивший 12 октября 99-летие, стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов в мире, сообщает ТАСС .

Это произошло после кончины 101-летнего французского велогонщика Шарля Коста, победителя Игр 1948 года в Лондоне, о чем сообщила министр спорта Франции Марина Феррари.

Симонян, выступавший за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в 1956 году стал олимпийским чемпионом в Мельбурне в составе советской сборной. Четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны также вошел в историю как автор первого гола сборной СССР на финальных стадиях чемпионатов мира (в матче против Англии в 1958 году).

Старейшей из живущих олимпийских призеров стала 101-летняя датчанка Бирте Кристоферссен (прыжки в воду), а среди отечественных призеров — 99-летняя Нинель Крутова, завоевавшая бронзу на Олимпиаде 1960 года в Риме.