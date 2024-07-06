Нидерландская и турецкая сборные сыграют матч в четвертьфинале Евро-2024. Команды будут бороться за выход в полуфинал на «Олимпиаштадион» в Берлине.

Посмотреть игру можно на онлайн-платформе Okko.

Начало 6 июля в 22:00 по московскому времени.

Ни голландцы, ни турки не добирались до этой стадии турнира с Евро-2008.

В 1/8 финала в текущем турнире Турция одержала победу над Австрией. Тогда игра завершилась со счетом 2:1.

Нидерланды в 1/8 финала обыграли сборную Румынии всухую. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Эти команды в истории встреч друг с другом провели 14 матчей. При этом шесть остались за голландцами, четыре раза выигрывали турки, еще четыре игры завершались ничьей.

Чемпионат Европы по футболу проводят раз в четыре года среди команд, которые играют в составе УЕФА. Финал Евро-2024 запланирован на 14 июля, начало игры в 21:00 по московскому времени. Сборные сыграют на «Олимпийском стадионе» в Берлине.