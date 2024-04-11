Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что ни один российский пловец не планирует участвовать в летней Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом. Об этом сообщает RuNews24 .

Иван Гирев оказался единственным российским пловцом, который имел возможность поехать во Францию, но недавно он отказался от нее. Спортсмен написал официальное заявление в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics), объяснив свое решение соображениями совести и спортивного единства.

World Aquatics ввела ограничения для российских пловцов перед Олимпиадой. В прошлом году был опубликован список условий, часто противоречащих друг другу. Организация предложила оплатить все расходы по оформлению и получению нейтрального статуса, чтобы привлечь российских пловцов. Однако спортсмены из РФ не заинтересовались этим предложением.

Сальников заявил, что ему неизвестно о желании кого-либо участвовать в Олимпиаде в одиночку. Он сказал, что для российских пловцов Игры в Париже являются «перевернутой страницей» и будет удивительно, если найдутся желающие поехать на эти соревнования.

«Командный дух всегда был для наших соотечественников превыше всего, и переступить через него означает предать спортивную честь и своих друзей», — подчеркнул он.

Коллеги из других видов спорта также поддержали пловцов. Так, призер Олимпийских игр по велоспорту Анастасия Войнова заявила, что принципиально не согласилась бы на нейтральный статус. По ее словам, никто из спортсменов не заинтересовался этой идеей.