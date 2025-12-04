«Нет места оправданиям»: форвард Вагнер рассказал о профессиональном хоккее

«На выезде мы чувствовали себя комфортно, нас окружили сервисом высшего класса, поэтому у нас не было причин показывать такую плохую игру. Мы обязаны побеждать как дома, так и в гостях. Пока получается так, что в Петербурге мы играем успешнее. Благо, весь декабрь мы будем играть дома. Надеюсь, что сможем провести эту серию успешно», — рассказал спортсмен об игре 3 декабря в Петербурге, которая завершилась победой над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2.

По его словам, его команде больше подходит лаконичный и прямой стиль игры, нежели хитрости на поле, особенное значение имеет коллектив: все хоккеисты «Шанхай Дрэгонс» очень дружны и сплочены.

Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице. Следующий матч запланирован на 5 декабря против нижегородского «Торпедо».

