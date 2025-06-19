«Несут хрень»: Карпин на ПМЭФ устроил перепалку с руководством «Матч ТВ»
Главный тренер «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин поспорил с руководством канала «Матч ТВ» в ходе ПМЭФ. Наставник предложил перенести показ футбольных встреч на Первый канал, добавив, что на «Матче» «сидят эксперты и несут всякую хрень», сообщает Sport Baza.
Карпин считает, что если показывать матчи на «Первом», то футбольная аудитория вырастет или как минимум не уменьшится. Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин не согласился со словами тренера и сказал, что только у этого спортивного канала есть «столько всего около футбольного матча» — шоу, аналитики и прочего.
«Вы этим и берете. За час раньше сидят эксперты и несут всякую хрень. Вы считаете, что это нормально? Ну, окей», — парировал Карпин.
В ответ Тащин сказал: «Так вы тоже приходите к этим экспертам».
«Нет, вы меня заставляете к ним ходить. Я к ним не хочу ходить», — заявил главный тренер сборной России.