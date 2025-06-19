«Несут хрень»: Карпин на ПМЭФ устроил перепалку с руководством «Матч ТВ»

Главный тренер «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин поспорил с руководством канала «Матч ТВ» в ходе ПМЭФ. Наставник предложил перенести показ футбольных встреч на Первый канал, добавив, что на «Матче» «сидят эксперты и несут всякую хрень», сообщает Sport Baza .

Карпин считает, что если показывать матчи на «Первом», то футбольная аудитория вырастет или как минимум не уменьшится. Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин не согласился со словами тренера и сказал, что только у этого спортивного канала есть «столько всего около футбольного матча» — шоу, аналитики и прочего.

«Вы этим и берете. За час раньше сидят эксперты и несут всякую хрень. Вы считаете, что это нормально? Ну, окей», — парировал Карпин.

В ответ Тащин сказал: «Так вы тоже приходите к этим экспертам».

«Нет, вы меня заставляете к ним ходить. Я к ним не хочу ходить», — заявил главный тренер сборной России.