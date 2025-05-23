Непал расследует аномально скоростное покорение британскими военными Эвереста

Правительство Непала проводит расследование деятельности альпинистов из Британии, среди которых экс-бойцы спецподразделений и один министр, которые совершили аномально скоростное восхождение на вершину Эвереста. Для этого они, предположительно, использовали ксенон, но не сообщали о том, что будут его применять, сказал руководитель туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в интервью Telegraph, сообщает РИА Новости .

Министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс поднимался на Эверест вместе с группой экс-бойцов специальных подразделений Соединенного Королевства. Группа повесила флаг государства на вершине Эвереста 21 мая.

Если применяются стандартные методы, на акклиматизацию необходимо примерно два месяца. Однако Карнс вместе с командами применяли ксенон. Это позволило облегчить акклиматизацию и совершить подъем за пять суток.

После этого Карнс сказал, что гордится, ведь ему удалось побить рекорд наиболее скоростного восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.

Регми пообещал принять меры после Карнса и членов его команды. Власти Непала не были предупреждены о том, что группа британцев применяла ксенон.