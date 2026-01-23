«Не понос, так золотуха»: Захаряну посоветовали вернуться из Ла Лиги в «Динамо»

Переход российского футболиста Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» был ошибкой, игроку лучше вернуться в «Динамо», заявил бывший футболист московского клуба и сборной России Игорь Колыванов в интервью Metaratings.ru . Так он отреагировал на новости о том, что главный тренер испанской команды Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на 22-летнего российского полузащитника.

Ранее испанское издание COPE сообщило, что Матараццо лично уведомил 22-летнего Захаряна о необходимости поиска нового клуба.

На этом фоне Колыванов выразил мнение, что Захарян потерял впустую два года карьеры. По его мнению, Арсен не был готов к уровню и нагрузкам Ла Лиги.

«Арсен приехал в Испанию сырым совсем, не был готов к футболу такого уровня. Нагрузки другие там, сами видите, у него там постоянные травмы были. Как говорится, не понос, так золотуха», — подчеркнул Колыванов.

На вопрос о том, куда теперь стоит идти хавбеку, бывший футболист ответил однозначно: нужно возвращаться в Москву. При этом Колыванов усомнился, что сейчас европейские клубы будут заинтересованы в игроке.

«Пусть возвращается в „Динамо“. Не знаю, возьмут ли „бело-голубые“ или нет, но это родной клуб. Может быть, вернут, восстановится там, начнет играть», — резюмировал экс-игрок сборной России.

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время российский легионер провел 60 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость Захаряна, по данным Transfermarkt, оценивается в 7,5 млн евро.

