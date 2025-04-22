«Не пей пиво»: Медведев ответил Гашеку, боящемуся, что экс-президент «убьет» его
Фото - © РИА Новости
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что бывший чешский хоккеист Доминик Гашек болен острой формой психического недуга, и рекомендует ему «не пить пиво в непроверенных местах». Таким образом политик ответил на официальную жалобу Гашека, что Медведев якобы «угрожал убить» его, сообщает ТАСС.
По словам помощника бывшего президента России Олега Осипова, Медведев считает, что чешский экс-хоккеист болен «русофобией в форме бреда преследования». В связи с этим зампред Совбеза посоветовал Гашеку регулярно наблюдаться у психиатра.
«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пиво в непроверенных местах», — процитировал Осипов Медведева.
Ранее Медведев опубликовал пост в своем Telegram-канале по случаю нового рекорда российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Тогда же политик съязвил, что из-за нового достижения «Ови» следует ждать суицида Доминика Гашека, который известен своими антироссийскими взглядами и заявлениями.
После этого поста Гашек заявил, что официально пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея на льду (ИИХФ) на то, что Медведев «угрожал убить» его.