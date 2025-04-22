«Не пей пиво»: Медведев ответил Гашеку, боящемуся, что экс-президент «убьет» его

Медведев советовал пожаловавшемуся на него Гашеку не пить пиво в странных местах

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что бывший чешский хоккеист Доминик Гашек болен острой формой психического недуга, и рекомендует ему «не пить пиво в непроверенных местах». Таким образом политик ответил на официальную жалобу Гашека, что Медведев якобы «угрожал убить» его, сообщает ТАСС .

По словам помощника бывшего президента России Олега Осипова, Медведев считает, что чешский экс-хоккеист болен «русофобией в форме бреда преследования». В связи с этим зампред Совбеза посоветовал Гашеку регулярно наблюдаться у психиатра.

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пиво в непроверенных местах», — процитировал Осипов Медведева.

Ранее Медведев опубликовал пост в своем Telegram-канале по случаю нового рекорда российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Тогда же политик съязвил, что из-за нового достижения «Ови» следует ждать суицида Доминика Гашека, который известен своими антироссийскими взглядами и заявлениями.

После этого поста Гашек заявил, что официально пожаловался в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея на льду (ИИХФ) на то, что Медведев «угрожал убить» его.