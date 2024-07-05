Сборные Португалии и Франции 5 июля поборются за выход в полуфинал Евро-2024. Матч состоится на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Финальный свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть борьбу двух команд за выход в полуфинал можно на канале «Матч ТВ» и онлайн-платформе Okko.

Эксперты считают, что выход сборной Франции в четвертьфинал — большая удача и чудо, ведь команда не забила ни одного полноценного гола на Евро-2024. Французы обыграли Австрию благодаря автоголу, поляков победили с помощью пенальти, а в игре с Бельгией им помог рикошет.

Португальцы, по мнению экспертов, стартовали хорошо, но в последней игре со Словенией закончили ничьей. «Вытянуть» игру удалось с помощью пенальти.

Болельщики все же надеются увидеть результативную игру от лучшего португальского футболиста всех времени (по версии Португальской федерации футбола) Криштиану Роналду. Хорошие ставки делают и на французского нападающего из «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе.

Букмекеры все же ставят на успех подопечных тренера сборной Франции Дидье Дешама. Ставки на победу в основное время принимаются с коэффициентом 2.43. Шансы португальской сборной во главе с Фернандо Сантушем оценили в 3.55. Вероятность ничьи — 3.15.

Чемпионат Европы по футболу проходит каждый четыре года среди команд, входящих в состав УЕФА. Финальный этап длится месяц — с 14 июня по 14 июля. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в 21:00 на «Олимпийском стадионе» в Берлине.