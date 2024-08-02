На площадке форума-фестиваля в Сколково появилась 145-метровая горка

Инновационный центр Сколково с 1 августа по 8 сентября стал частью масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Жители и гости города могут проявить себя в разных зимних видах спорта, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

На площадке установили 145-метровую горку, по которой можно кататься на лыжах, сноубордах и тюбингах. Кроме того, сооружение предназначено и для скалолазания.

Территория Сколково впервые принимает такой масштабный городской фестиваль-форум. На площадке представлен большой спектр активностей и сооружений, задача которых — показать, как программа мэра Москвы «Мой район» за последние годы в лучшую сторону изменила столицу. Благодаря ее реализации в мегаполисе есть все, что нужно для жизни в шаговой доступности: почти в каждом районе города есть спортивные, социальные и культурные центры притяжения.

Фестивальное пространство в Сколково превратилось в настоящий зимний город, где появилась возможность покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, а также попрактиковаться в скалолазании. Спортивным центром притяжения является 145-метровая горка, которая оборудована двумя спусками, направленными в противоположные стороны. Там есть четырехполосная трасса для тюбинга, склон для катания на лыжах и сноуборде.

Причем специальное пластиковое покрытие не подвергается изменениям летом. Даже когда на улице очень жарко, оно не потеряет свое главное качество — безупречное скольжение по поверхности. Искусственная горка похожа на настоящий зимний склон. Как и на обустроенных склонах в горах, на финишной прямой обеих трасс натянут горнолыжную сетку для безопасной остановки тех, кто катается.

Горнолыжная и тюбинговая трассы смогут принимать группы численностью до пяти человек. Каждый сеанс продлится час. Кататься можно с шести лет.

Уникальная горка — мультиформатный тренажер. На его боковых сторонах, которые оформлены в виде гигантских айсбергов, находится скалодром. Все участники могут бесплатно получить страховочное оборудование и покорить одну из шести трасс. Каждая из них предназначена для прохождения одним человеком и имеет свой уровень сложности. На территории скалодрома есть инструкторы по обучению скалолазанию как взрослых, так и детей с шести лет.

Куратор спортивных площадок программы «Мой район», вице-чемпион России 2010 года по вейкбордингу Антон Каторгин отметил, что горка, представленная в «Сколково» в рамках программы «Мой район» и фестиваля-форума «Территория будущего. Москва 2030», абсолютно уникальна. По его словам, главным ее преимуществом является возможность практиковаться в разных видах спорта на одной площадке.

«Горка предназначена для занятий сноубордингом, горными лыжами, для катания на тюбингах, а также оснащена скалодромом. Таким образом, здесь предлагаются бесплатные спортивные занятия на любой вкус», - сказал он.

Бесплатный прокат комплектов защиты, обуви и спортивного инвентаря, а также раздевалки можно найти внутри центральной части грандиозного спортивного сооружения.

Горка в «Сколково», как и другие спортивные объекты форума «Территория будущего. Москва 2030», создана по проекту «Мой район» и предназначена для всесезонных тренировок жителей и гостей района. Местные жители смогут уже в разгар лета подготовиться к зиме. Новички смогут уверенно встать на лыжи и сноуборд, а опытные спортсмены могут совершенствовать технику и осваивать новые трюки заранее перед активным катанием в московских горнолыжных комплексах и на трассах, которые увеличиваются из года в год. В частности, этой зимой лыжные трассы были продолжены на 26 парковых и семи природоохранных территориях города.

Площадка форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» отражает принципы программы «Мой район», благодаря которой круглый год москвичи смогут заниматься спортом. В этом же месте пройдут показательные выступления профессионалов в указанных дисциплинах.