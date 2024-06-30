Велозаезд провели на Крылатских холмах в столице

Традиционный коферайд прошел на Крылатских холмах. 250 участников велозаезда преодолели дистанцию в поддержку инициативы мэра Москвы по реконструкции велотрассы и созданию спортивного кластера в парке «Крылатские холмы», передает корреспондент РИАМО.

«Велозаезд — это велосипеды, велозабег — это приборы, так как это велокольцо, здесь не нужно бегать, здесь нужно ездить», — прокомментировал происходящее тренер клуба RCA (Russian cycling academy) Евгений Соколов.

Участники велозаезда акцентировали внимание, что у них не соревнование, а приятная тусовка на природе.

«Мы проехали небольшую дистанцию, выпили кофейку, пообщались с представителями других велоклубов. Это тусовка, нам очень нравится. Мы катаемся сегодня в удовольствие», — отметил Соколов.

Тренер обратил внимание, что коферайд устроен для сплочения велосипедистов.

«Коферайд проводится на улицах города, это мероприятие для того, чтобы посидеть, пообщаться, потом поехать дальше. Народ собирается утром, все весело и дружно. По набережным Москвы можно проехать. Сегодня не спорт, сегодня тусовка», — сказал Соколов.

Он обратил внимание, что коферайд настроен на то, чтобы привлечь внимание местных жителей, к тому, что на Крылатских холмах есть велокольцо, что велосипедистов много.

«Мы были, есть и будем. Мы отсюда никуда не денемся. Трасса была построена для велосипедистов перед Олимпиадой-80», — сказал Соколов.

Велосипедисты приехали со всей Москвы, чтобы выразить свою поддержку благоустройству трассы.

Участники велозаезда из Новокосина ехали до парка «Крылатские холмы» час. Они регулярно проводят тренировки в Крылатском по три раза в неделю.

«Пешеходы мешают велосипедистам. Это спортивный объект. Когда человек идет посреди дороги с собакой, а ты едешь, можно и себя убить, и людей, которые сзади, и того, кто с собакой. Много тех, кто считает, что могут ходить здесь, как хотят», — сказал член команды DPS Иван Степанов.

Велосипедисты предложили разграничить пешеходную зону и зону для велосипедистов для безопасности и тех, и других.

«В Крылатском много зеленых зон, где могут гулять пешеходы, а трасса на Крылатских холмах — единственное специализированное место в Москве, где можно кататься и тренироваться. По велодорожкам профессиональный велогонщик не разовьет нужную ему скорость. Для спортсменов — это единственное место, где можно покататься», — сказал Степанов.

Сейчас специалистами проводятся изыскательные работы в парке «Крылатские холмы». Это поможет выбрать оптимальный вариант полотна, соответствующего всем современным требованиям.

В работе над проектом принимают участие архитекторы, что позволит учесть самые разнообразные пожелания москвичей и вернуть городу знаковый объект.

Велотрасса в «Крылатских холмах» уникальна по своему ландшафту. Ее протяженность составляет 13,6 км, включая километровую финишную прямую шириной 14 метров. На некоторых участках спортсмены могут развить скорость до 70 км/ч, что сопоставимо со скоростью автомобиля. Именно здесь тренировались и продолжают тренироваться все чемпионы велоспорта, а также спортсмены-любители, паралимпийцы, триатлонисты и велосипедисты-шоссейники.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству трассы. Будет создан современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы — олимпийский велотрек, Гребной канал и парк «Крылатские холмы». Реконструкция позволит выделить велотрассу как спортивный объект и продолжить тренировки спортсменов разного уровня.

При этом, важное направление работ по обновлению велотрека — безопасность всех посетителей парка. Велотрасса будет спортивным объектом, расположенным внутри парка, где велосипедисты смогут оттачивать мастерство, не мешая гуляющим и не создавая аварийных ситуаций.