Названы виды спорта, которые популярны у россиян для занятий с онлайн-тренером

Опрос показал, что чаще всего онлайн россияне занимаются фитнесом и йогой (41% респондентов), растяжкой и кардиотренировками (по 30%), силовыми тренировками и занятиями на велотренажерах и беговых дорожках (по 25%), сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Услуг».

41% опрошенных готов платить за такие занятия до 5 тыс. рублей ежемесячно. От 5 тыс. до 10 тыс. рублей готовы платить 25% опрошенных. Кроме того, каждый десятый готов заплатить от 10 тыс. до 20 тыс. за час занятия.

Занимаются спортом 34% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 33% — в возрасте 25-34 года, 27% — в возрасте от 35 до 44 лет. Опрос также показал, что 32% девушек занимаются спортом онлайн, а среди мужчин — 21%.

Чтобы поддержать здоровье, на онлайн-тренировках занимаются 62% опрошенных. 59% россиян делают это для улучшения физической формы, 42% — для коррекции веса, по 32% — для развития силы и выносливости, для уверенности в себе.

53% россиян занимаются от 1 до 3 часов еженедельно, 25% уделяют спорту до 1 часа в неделю. Кроме того, 16% респондентов тренируются от 4 до 6 часов в неделю.

В топ-5 спортивных городов вошли Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Новосибирск.

В первый летний месяц в России увеличился спрос на услуги онлайн-тренеров на 43% по сравнению с июнем прошлого года. Больше всего жителей страны интересуют услуги специалистов, которые проводят онлайн-занятия по лечебной физической культуре. На них спрос повысился на 253%. Также увеличился спрос на услуги тренеров для занятий в тренажерном зале (на 68%). Растет и популярность йоги и стретчинга. На них спрос повысился за год на 62% и 35% соответственно.