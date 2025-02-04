Названы спортивные лидеры Петербурга по количеству упоминаний в СМИ в 2024 году

Различные средства массовой информации в 2024 году чаще всего среди петербургских спортивных лидеров упоминали российского футболиста и футбольного тренера Сергея Семака, сообщает газета «Петербургский дневник» .

На втором и третьем местах — нападающие клуба «Зенит» Александр Соболев и Максим Глушенков. Также большую популярность получили тренер и форвард хоккейного СКА, профессиональный боксер Дмитрий Бивол.

«Александр Соболев вызвал к себе повышенное внимание уже одним фактом перехода в „Зенит“ из „Спартака“, принципиального соперника. Естественно, когда футболист с таким портфолио приходит в команду, всегда очень много обсуждают, как он впишется, усилит ли игру, приживется ли в коллективе», — заявил эксперт издания.

Глушенков привлек к себе внимание блистательными дебютами: он превзошел самые завышенные ожидания публики и спортсменов.