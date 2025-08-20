Названы советы для начинающих бегунов

Директор департамента по физической культуре и спорту Ямала Александр Кусенко дал советы для тех, кто планирует начать бегать, передает «Север-Пресс» .

«Необходимо желание, это главное… Все начинается с человека. Если человек никогда не бегал, то лучше всего начинать пробовать с ходьбы», — считает он.

Затем можно постепенно увеличивать темп, а когда получится пройти несколько километров — переходить на бег.

«Своим примером показываю пользу спорта, к пробежке приглашаю и земляков, и коллег. За каждые три пробежки человек получает фирменную футболку. Всегда приглашаю и к соревнованиям, сам в них участвую», — добавил Кусенко.