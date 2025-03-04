Названы самые эффективные упражнения для похудения

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это сложное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.

«Физическая активность играет ключевую роль в лечении и профилактике ожирения. Регулярные физические нагрузки не только помогают сжигать калории, но и влияют на общее состояние здоровья, улучшая функции различных систем организма. Аэробные упражнения достаточно эффективные. Среди них бег, который подходит для сжигания калорий и улучшения сердечно-сосудистой системы», — сказал Антонов.

Он добавил, что плавание отлично нагружает все группы мышц и минимально воздействует на суставы, поэтому подходит для людей с избыточным весом. Велосипед подходит для улучшения выносливости и сжигания жира.

«Далее идут силовые тренировки. Они увеличивают мышечную массу, что способствует росту базального метаболизма и следовательно — сжиганию большего количества калорий даже в состоянии покоя. Можно практиковать упражнения с собственным весом, например, отжимания, подтягивания, приседания», — рассказал специалист.

Антонов отметил, что интервальные тренировки высокой интенсивности — еще один полезный способ для похудения.

«Эти тренировки включают чередование коротких периодов интенсивной нагрузки с периодами отдыха или низкой активности, что способствует более высокому сгоранию калорий за короткий промежуток времени. Ну, и напоследок — функциональные тренировки. Это упражнения, которые задействуют множество групп мышц и тренируют как силу, так и выносливость, например, кроссфит», — резюмировал он.