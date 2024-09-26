Названы противопоказания для занятий плаванием

Существуют определенные противопоказания для занятий плаванием, такие как тяжелые заболевания сердца, проблемы с дыхательной системой или инфекционные заболевания кожи. В то же время плавание — отличное средство для укрепления здоровья, сообщил РИАМО методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Несмотря на все преимущества плавания, существуют определенные противопоказания, такие как тяжелые заболевания сердца, проблемы с дыхательной системой или инфекционные заболевания кожи. Также людям с психическими расстройствами и хроническими заболеваниями рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать тренировки», — сказал Антонов.

Он отметил, что плавание — это не только популярный вид спорта, но и отличное средство для укрепления здоровья. Оно оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и снижает риск развития заболеваний сердца.

«Во время плавания задействуются практически все группы мышц, что способствует их укреплению, развитию гибкости и подвижности суставов. Кроме того, вода обладает расслабляющим эффектом, который помогает снять стресс и уменьшить тревожность. Этот вид спорта подходит для людей любого возраста — от малышей до пожилых людей, что делает его универсальным инструментом для поддержания здоровья», — рассказал специалист.

Антонов уточнил, что специальные способности для плавания не требуются. Однако хорошие навыки координации, способность к обучению и базовая физическая подготовка могут ускорить процесс освоения техники. Важно, чтобы дети, начиная занятия, чувствовали себя комфортно в воде и процесс обучения проходил в игровой форме.