Названы главные интриги нового сезона РПЛ

В июле стартовал очередной сезон РПЛ, который преподнесет фанатам спорта не одну интригу. Сможет ли Краснодар повторить победу в чемпионате, или в год своего столетия первое место займет Зенит? Как поведет себя новый тренер ЦСКА, Фабио Челестини, сможет ли Деян Станкович привести Спартак к заветным медалям, и как главный тренер сборной России, Валерий Карпин, начнет работу в Динамо, о главных интригах РПЛ расскажет Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Главной интригой предстоящего сезона РПЛ станет борьба за чемпионство. И тут у нас есть как более вероятные претенденты, так и те команды, которые постараются максимально пробиться к верхней строчке турнирной таблицы. В новом сезоне одним из главных фаворитов станет Зенит — команда и без усилений обладала сильнейшим составом в российском чемпионате, однако серия покупок, в том числе, полузащитник сборной Бразилии, Жерсон, могут стать определяющими в борьбе за титул. Высока вероятность, что Краснодар, который сейчас еще точечно усиливается, захочет повторить успех прошлого сезона, но многое будет зависеть от того, удастся ли им сохранить текущих лидеров и приобрести новых.

Не стоит списывать со счетов и московские команды. Каждая из них сейчас переживает непростой этап: в ЦСКА после феноменального конца прошлого сезона неожиданно сменился тренер, Локомотив находится в активном поиске игроков, способных усилить состав, Динамо подписало контракт с главным тренером сборной России, Валерием Карпиным, а Спартак, продолжающий сотрудничество с сербским тренером, Деяном Станковичем, находится в поиске своей игры и пытается сохранить лидеров команды. Все московские клубы также способны навязать борьбу за чемпионство Краснодару и Зениту, уверен, что интрига будет держаться до последнего.

Особенно интересно будет проследить за тем, как проявит себя калининградская Балтика. Клуб попал в РПЛ, выиграв Первую Лигу, и по ощущениям кажется, что он вполне может сходу стать середняком главного чемпионата. К сожалению для московских и подмосковных болельщиков, в чемпионате не примут участие Химки и Торпедо. Концовка прошлого сезона выдалась нервной для команд, боровшихся за сохранение прописки в РПЛ и за победу в стыковых матчах — для зрителей будет интересной борьба за место в следующем сезоне.

Немаловажной интригой кажется и гонка бомбардиров. Сможет ли Алексей Батраков выиграть новую бомбардирскую гонку? Останется ли в Спартаке лидер прошлого сезона Манфред Угальде? Смогут ли лидеры Зенита продемонстрировать результативность? И как себя покажет Мирлинд Даку из «Рубина», занявший вторую строчку бомбардиров прошлого сезона.

Пока же первый тур РПЛ показывает уверенный настрой всех вышеперечисленных претендентов на чемпионство. Только футболисты ЦСКА из всех претендентов сыграли вничью с Оренбургом, но это лишь первый матч под руководством совсем недавно назначенного тренера.