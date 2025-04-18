Назван важнейший матч, который «Спартак» проиграл

Важнейший матч, который «Спартак» проиграл в гонке за чемпионский титул в РПЛ, был против махачкалинского «Динамо» (1:2), считает экс-футболист красно-белых и сборной России Максим Деменко. По его мнению, будущая игра 25-тура против «Акрона» уже не станет для москвичей решающей, сообщает Газета.ru .

«Ключевым был матч с махачкалинским „Динамо“, когда „Спартак“ проиграл. Одно дело, у него было бы сейчас два очка отставания от „Краснодара“, и другое — имеющиеся пять», — анализирует полузащитник.

Деменко уверен, что «Спартак» продолжит усердно играть и пытаться завоевывать очки, однако «они сами упустили» победу в ключевом матче. Он также не согласился с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем, что у его подопечных «пока есть хотя бы теоретические шансы на титул».

«Но от „Спартака“ сейчас абсолютно ничего не зависит, им просто надо выходить и играть в свой футбол», — считает Деменко.

Экс-игрок сборной также уверен, что Станковичу нужно сильнее мотивировать своих подопечных.