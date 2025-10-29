Назван призовой фонд Гран-при и чемпионата России по фигурному катанию

сегодня в 21:45

Объявлена сумма призовых, полагающихся российским фигуристам за успешные выступления на официальных турнирах внутри страны в сезоне 2025/26, сообщает Metaratings.ru .

На этапах Гран-при России предусмотрены следующие выплаты: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч рублей, а бронзовым призерам полагается 200 тысяч рублей.

В финале Гран-при России победитель получит 1 миллион рублей, серебряный медалист — 750 тысяч рублей, а за третье место выплатят 500 тысяч рублей.

На чемпионате России победитель будет награжден 2,5 миллионами рублей, занявший второе место также получит 2,5 миллиона рублей, а бронзовый призер станет обладателем 1 миллиона рублей.

Таким образом, Федерация фигурного катания России (ФФКР) не изменила размеры призовых выплат по сравнению с предыдущим годом.

