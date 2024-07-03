Назван лучший контракт, который достался российскому хоккеисту в НХЛ этим летом

Российский вратарь Илья Самсонов подписал соглашение с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» — сумма контракта составила 1,8 млн долларов. Хоккейный комментатор Филипп Майков заявил, что это соглашение может стать последним шансом для игрока, чтобы закрепиться в лиге, пишет Газета.ru .

«То, что дали Самсонову в „Вегасе“ 1,8 млн долларов, вот это меня удивило, потому что изначально же прошла новость, что там контракт вообще на 775 тыс. долларов. Я вообще спокойно в это поверил, потом смотрю — 1,8 млн долларов. Думаю: что за ерунда. Это прям большой аванс для Самсонова», — сказал журналист.

Майков полагает, что, если голкипер не сможет проявить себя в «Вегасе», то ему будет сложно найти новый клуб в следующем сезоне.

По мнению комментатора, переход в «Вегас» может стать для Самсонова комфортным вариантом, поскольку в этой команде выстроена надежная оборонительная игра, и на него не будет оказываться такого давления, как в «Торонто».

Последние два сезона Самсонов провел в составе «Торонто Мэйпл Лифс». В прошедшем сезоне регулярного чемпионата он одержал 25 побед, отражая 89% бросков за игру. Однако в плей-офф россиянин потерял место основного голкипера команды.