Наталия Симония выиграла прошедший в Подмосковье чемпионат России по конкуру

На поле КСК Horseka Sport в подмосковной Черноголовке завершился чемпионат России по конкуру HL. Итогом стала победа в маршруте Гран-При и абсолютном первенстве чемпионата мастера спорта международного класса Наталии Симонии, выступавшей на рожденном в российском ПКХ «Элитар» жеребце ганноверской породы по кличке Кваренги. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

К финальному маршруту турнира пара подошла на второй позиции, однако разрыв с лидировавшим Андреем Лысенко был минимален — 0,91 ш. о. Только 10 лидеров первого гита Гран-При с высотой препятствий до 155 стали участниками второго гита, в котором была установлена строгая норма времени. Лидеры не обошлись без штрафа — к старту на сокращенной дистанции Наталия Симония и Кваренги подошли с результатом 6 ш. о. Андрей Лысенко и ольденбугский жеребец Кутюр получили по итогам первого старта дня 12 ш. о. Близко к лидерам располагались Ирина Федотова и Евгений Овчаренко.

Фото - © Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL Фото - © Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL Фото - © Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL Фото - © Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL Фото - © Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL Фото - © Пресс-служба организаторов чемпионата России по конкуру HL

Ирина Федотова и кобыла ганноверской породы по кличке Ноу Лимит сделали повал на дистанции второго гита. Эта ошибка, а также безупречное преодоление паркура из 9 препятствий позволили представителю Краснодарского края Евгению Овчаренко занять 3 место в абсолюте.

Андрей Лысенко, закончивший первый гит с результатом 12 ш. о. боролся до последнего, но после безошибочного преодоления маршрута второго гита все же отставал от Наталии Симонии. Ей, выходившей на старт последней, необходимо было закончить сокращенную дистанцию без повалов и в норму времени. Под восхищенные овации публики она безупречно справилась с задачей, вернув себе титул чемпиона, который она успешно удерживала в 2022 и 2023 годах.

Победителя и призеров чемпионата России по конкуру HL наградили президент Федерации конного спорта России и почетные гости турнира.