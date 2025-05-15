Наро-Фоминск 18–23 мая примет первенство России по кикбоксингу

В Наро-Фоминском городском округе с 18 по 23 мая состоится первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут среди кикбоксеров от 13 до 18 лет в трех дисциплинах: «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1».

Победители первенства страны получат право войти в состав молодежной сборной России и принять участие в составе национальной команды в предстоящих международных турнирах.

​Дата проведения — с 18 по 23 мая 2025 года.

​Место проведения: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, ул. Парк Воровского, д. 14, спортивный комплекс «Нара».​

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности необходимо прислать на почту пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону: 8( 915)351-98-96 (Татьяна).

​Первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.