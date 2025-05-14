Нападающий Радулов может войти в состав ХК «Трактор» в сезоне 2025/26

Стало известно о том, что менеджмент хоккейного клуба «Трактор» рассматривает кандидатуру Александра Радулова в качестве нападающего для усиления состава в сезоне 2025/26, сообщает Metaratings.ru.

По данным издания, лидер «Локомотива» мог перейти в челябинскую команду еще в прошлом межсезонье. Известно, что с ним уже тогда велись переговоры, но сам нападающий принял решение продолжить карьеру в Ярославле.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 на счету Радулова уже 60 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ и 34 очка. Показатель полезности игрока составляет «+13».

В плей-офф 38-летний форвард отыграл 17 матчей и набрал 14 очков. Коэффициент полезности игрока — «+6».