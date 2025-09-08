Нападающий Алексей Каштанов может перейти из «Урала» в «Торпедо»

По имеющейся информации, причиной желания сменить клуб для нападающего является неудовлетворенность его статусом в составе «Урала».

В текущем сезоне Лиги Pari Каштанов принял участие в четырех матчах, ни разу не появившись на поле с первых минут. Отсутствие вариантов в РПЛ и безуспешные переговоры с другими клубами из Лиги Pari связаны с высокой зарплатой игрока.

Каштанов защищает цвета «Урала» с июля 2022 года. За время пребывания в команде на счету нападающего 16 забитых мячей и 14 голевых передач в 86 сыгранных матчах. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.