Накануне Дня защиты детей в Луховицах пройдет турнир среди юных футболистов

31 мая на стадионе «Авиатор» состоится турнир по футболу муниципального округа Луховицы среди детских команд. Событие приурочили к празднованию Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Организатором выступает спортивный центр «Луховицы». Поддержку в проведении события окажет администрация муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Команды, которые выйдут на поле, будут состоять из детей 2012 года рождения и моложе.

Турнир соберет участников из 8 населенных пунктов округа: Белоомута, Красной Поймы, Фруктовой, Газопроводска, Нижне-Маслова, Сельхозтехники, Астапова и Павловского.

Начало в 10:00, вход свободный.

«Жителей и гостей округа приглашаем на праздник детского футбола. Приходите семьями и поддержите юных спортсменов. Борьба обещает стать интересной и непредсказуемой», — сказал директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.

Адрес стадиона «Авиатор»: город Луховицы, улица Островского, владение 20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.