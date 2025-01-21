Началась регистрация на «Лыжню России», которая пройдет в Подмосковье 8 февраля

Начался прием заявок на участие в 43-м Всероссийском старте «Лыжня России», который пройдет в Подмосковье 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Центральной площадкой всероссийского мероприятия в 2025 году станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация открыта на портале госуслуги.

Для участия в лыжном забеге в Подмосковье доступны 15 000 слотов. Выйти на старт «Лыжни России» могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для лыжников будет подготовлена одна дистанция — 10 км.

В рамках «Лыжни России» в Московской области пройдет традиционный костюмированный забег. В 2025 году у желающих также будет возможность присоединиться к этому яркому старту. Для победы в нем важен креативный и творческий подход. Отдельно от основного массового старта участники пройдут дистанцию чуть более 1 км в ярких нарядах.

«Лыжня России» — традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, неравнодушных к лыжам, здоровому и активному отдыху. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем в 70 регионах России. Мероприятие проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Комиссия по допуску участников в Московской области будет работать с 3 по 7 февраля 2025 года (пн, ср, пт с 9:00 до 18:00, вт, чт с 11:00 до 20:00) по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.