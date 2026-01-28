Началась продажа билетов на «Кубок Легенд» им Константина Еременко

сегодня в 12:26

«Кубок Легенд» им Константина Еременко пройдет в Москве с 20 по 22 февраля

С 20 по 22 февраля Дворец спорта «Мегаспорт» объединит знаменитых футболистов из разных стран, включая Россию, для участия в 18-м международном турнире по футболу «Кубок Легенд» им. Константина Еременко, где они поборются за звание победителя, сообщает Metaratings.ru .

Турнир будет организован в клубном формате. За главный приз сразятся команды «Динамо», «Зенит», «Локомотив», сборная мира, «Спартак» и ЦСКА.

В списке ожидаемых участников этого года значатся такие известные игроки, как Андрей Тихонов, Ари, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Файзулин, Павел Погребняк, Кевин Кураньи, Александр Филимонов, Зоран Тошич, Сергей Игнашевич, Андрей Каряка, Маринато Гилерме, Руслан Пименов и другие.

Для посещения турнира Fan ID не требуется. Билеты на «Кубок Легенд 2026» доступны для покупки на официальном сайте мероприятия.

