На «Территории будущего. Москва 2030» показали фиджитал-комплекс для бильярда

До 14 сентября в «Лужниках» можно опробовать фиджитал-комплекс для бильярда

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», посвященном будущему столицы, представили уникальную разработку в области бильярдного спорта. Речь идет о первом в мире фиджитал-комплексе для русского бильярда, который недавно установили в реконструированном помещении клуба фабрики «Свобода» на Вятской улице, где теперь располагается Дом русского бильярда, об этом сообщает 360.ru .

Инновационная система обладает уникальными возможностями: она анализирует и прогнозирует результаты ударов, формирует лучшие моменты игры в реальном времени и оказывает игрокам консультативную поддержку. По словам разработчиков, технология также позволяет отрабатывать навыки на основе ситуаций из реальных матчей, а также проводить дистанционные соревнования с игроками из других городов и вести детальную статистику.

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин рассказал, что новая бильярдная система предлагает революционные возможности для игроков. Современный комплекс проецирует на сукно подсказки, подсвечивая оптимальные удары, направления и предполагаемые отскоки шаров.

«Ты подходишь к столу, берешь кий — и на сукне появляется проекция: какой шар проще всего забить, куда целиться, какой будет отскок. А в следующем обновлении, как в компьютерной игре, появится подсказка, с какой силой нужно бить. Комплекс показывает всю статистику: сколько ударов сделал, какой процент был удачным. Тренеры могут подключаться удаленно, видеть показатели, давать советы. Все в режиме реального времени. А еще теперь можно играть партии с людьми в других городах», — рассказал Щекин.

Новаторский комплекс для русского бильярда создан при инициативе группы энтузиастов. Компания «Фрифлекс», известная своими технологическими решениями в области шашек и шахмат, задействовала команду из более чем 30 программистов для его разработки.

По словам генерального директора компании-разработчика Петра Чернышева, они гордятся появлением в Москве высокотехнологичного бильярдного комплекса, который позволит как профессионалам, так и любителям совершенствовать свои навыки с помощью современных технологий.

До 14 сентября включительно все желающие могут испытать новый комплекс, расположенный на Южном спортивном ядре рядом со стадионом «Лужники».