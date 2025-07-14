На старт Раменского полумарафона вышли более 1 500 участников

Участниками Раменского полумарафона «По берегу озера» стали более 1 500 любителей бега. Данный старт стал третьим в серии забегов «Суперлиги Подмосковья» в этом сезоне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию по новой, живописной трассе. По пути бегуны могли насладиться видами на ключевые символы города и его истории: озеро Борисоглебское, Раменский парк культуры и отдыха, церковь Бориса и Глеба XVIII века, каменный Собор Святой Живоначальной Троицы XIX века и на усадьбу Раменское.

Раменский полумарафон «По берегу озера» был открыт для участников всех уровней подготовки, от начинающих до опытных бегунов. В рамках мероприятия любители активного образа жизни преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а также состоялись детские забеги 300 м и 600 м. Самым возрастным спортсменом забега стал постоянный участник стартов «Суперлиги Подмосковья» Юрий Исаев 1937 г. р. из Одинцова.

Для обеспечения комфорта и безопасности участников в условиях жаркой погоды на протяжении всего маршрута работали пункты охлаждения с водой и губками, медицинские бригады на автомобилях скорой помощи и врач на велосипеде. В зоне горячего чая была доступна питьевая вода для всех желающих. Кроме того, в парке работала зона полива для того, чтобы каждый участник смог освежиться.

Старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.