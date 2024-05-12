На старт первого в сезоне велозаезда Gran Fondo в Лотошине вышли 400 участников

Традиционно на выбор участникам были предложены три дистанции: 27, 52 и 103 км. Разная протяженность позволяет подобрать для себя оптимальный маршрут как новичкам, так и опытным спортсменам. На финише всех любителей велоспорта ждала брендированная медаль, а победители и призеры получили памятные подарки от организаторов.

В новом сезоне на территории Московской области запланированы еще четыре старта серии: 2 июня в Волоколамском г. о., 21 июля в Богородском г. о., 25 августа в г. о. Серпухов и заключительный подмосковный старт состоится 22 сентября в Рузском г. о. Кроме того, для самых маленьких велолюбителей 2 июня в рамках Gran Fondo Fest пройдут детские заезды.

Результаты первого заезда сезона в г. о. Лотошино опубликованы на официальном сайте соревнований: granfondo.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.