На стадионе «Зоркий» завершился турнир памяти хоккеиста Дмитрия Солодова

В Красногорске на стадионе «Зоркий» прошел турнир памяти выдающегося российского хоккеиста с мячом Дмитрия Солодова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие детские команды 2014–2015 годов рождения.

Турнир состоял из двух возрастных групп:

2014 год рождения:

1 место — «Красная Машина Юниор»;

2 место — «Зоркий 14»;

3 место — «Зоркий-Девочки»;

2015 год рождения:

1 место — «Динамо»;

2 место — «Олимпийский»;

3 место — «Водник».

Дмитрий Солодов был выдающимся российским хоккеистом с мячом, мастером спорта России. Он начал свою карьеру в 1981 году в Красногорске в школе «Зоркого». За свою карьеру он добился значительных успехов, включая чемпионские титулы, призовые места на чемпионатах России и Европы, а также включение в список 22 лучших игроков страны. После завершения игровой карьеры Дмитрий Юрьевич посвятил себя тренерской деятельности.

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