сегодня в 18:54

На стадионе для регби в Монино завершаются работы

Работы на стадионе для игры в регби в Монино вошли в завершающую стадию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас на объекте трудятся более 20 человек. Специалисты ведут электромонтажные работы на западной трибуне, на северной трибуне укладывают плитку и заполняют теплоносителем систему обогрева поля. Параллельно идет покос травы.

Четырехэтажный стадион предназначен для тренировок и игр по регби, в том числе международного уровня. Игровое поле с натуральным покрытием оборудовано подогревом, а трибуны рассчитаны на 7 416 зрителей.

Завершение работ состоится в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.