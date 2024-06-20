На стадионе для регби в Монино завершаются работы
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
Работы на стадионе для игры в регби в Монино вошли в завершающую стадию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас на объекте трудятся более 20 человек. Специалисты ведут электромонтажные работы на западной трибуне, на северной трибуне укладывают плитку и заполняют теплоносителем систему обогрева поля. Параллельно идет покос травы.
Четырехэтажный стадион предназначен для тренировок и игр по регби, в том числе международного уровня. Игровое поле с натуральным покрытием оборудовано подогревом, а трибуны рассчитаны на 7 416 зрителей.
Завершение работ состоится в этом году.
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